Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

18:46

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

транспорт общество

18:46

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство юстиции РФ зарегистрировало указание Центрального Банка России (ЦБ) о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз.

Диапазон ставок базового тарифа теперь будет составлять от 2746 до 4942 рублей. Соответствующее указание опубликовано на сайте ЦБ. Оно вступит в силу ровно через 10 дней после даты официального опубликования, то есть 9 января 2019 года. Сейчас диапазон ставок варьируется от 3432 до 4118 рублей.

Документ ЦБ также уточняет разделение водителей по стажу и возрасту на 58 категорий вместо прежних четырех. Уточняется, что впервые по этому параметру появятся скидки до 7 процентов. Для самых молодых водителей коэффициент увеличится от 1,8 до 1,87.

1 декабря ЦБ утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО. Документ предусматривает переход к простой системе присвоения коэффициента бонус-малус (КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в дальнейшем не будет пересчитываться в течение года. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца в системе АИС РСА будет числиться несколько КБМ, то ему будет присвоен самый низкий из них. Регулятор отметил, что такой подход позволит исключить случаи задвоения КБМ и снизит риск ошибок и злоупотреблений при его применении.

транспорт общество

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика