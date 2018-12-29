РЖД усилят контроль безопасности в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В новогодние праздники меры безопасности на железных дорогах будут усилены. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

Как подчеркнули в пресс-службе, в период новогодних и рождественских праздников все подразделения компании, связанные с перевозками, будут работать в режиме повышенной готовности. "Ключевое внимание будет уделяться безопасности движения, соблюдению трудовой и технологической дисциплины", − цитирует сообщение РЖД Агентство "Москва". Как отметили в компании, сотрудники охраны, работники вокзалов, поездные и локомотивные бригады дополнительно проинструктированы об усилении бдительности.

Вместе с полицией и работниками охранных организаций, представители РЖД примут меры по усилению безопасности транспортных объектов, чтобы не допустить каких-либо попыток незаконного вмешательства в работу железных дорог, особенно на участках скоростного движения и на вокзалах.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в столице введут особый режим обеспечения безопасности. В центре города установят 25 контрольно-пропускных пунктов. Девять основных пунктов досмотра появятся на Тверской улице со стороны Пушкинской площади, в Театральном проезде, на площади Революции, на Большой Дмитровке у метро "Охотный Ряд", а также на улицах Никольская, Варварка, Моховая и на Васильевском Спуске.