Первый участок трассы "Таврида" открыт в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Крыму открыли для движения транспорта две полосы трассы "Таврида" на 27-километровом участке от Симферополя до Белогорска. Глава полуострова Сергей Аксенов перед открытием участка проехал по нему, передает ТАСС.

Первую очередь трассы "Таврида", протяженностью 190 километров, будут открывать постепенно.

Планируется, что 30 декабря запустят движение на участке от Белогорска до Феодосии, а 31 декабря – участок трассы от Феодосии до автоподхода к Крымскому мосту под Керчью.

По слова Аксенова, дорогу построили по современным технологиям.

"Можно поставить стакан с водой на "торпеду" в автомобиле и убедиться, что на дороге не качает. Сегодня открыт один участок, а до 15:00 мск 31 декабря будет открыто полностью сообщение Керчь – Симферополь", – сказал руководитель республики.

Глава Крыма выразил уверенность, что и для жителей полуострова и для всех россиян это будет "дорога жизни".

На участке будут действовать скоростные ограничения – до 60 км/час. Дополнительные ограничения скоростного режима предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта.

Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.

Планируется, что на открытом для движения участке трассы не будет новых АЗС и многофункциональных зон, что связано с продолжающимися строительными работами.

Все автозаправочные станции остаются на старой дороге, на которые можно съехать с "Тавриды" при необходимости. Предполагается, что общая протяженность четырехполосной трассы превысит 250 км.