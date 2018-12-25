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08:51

Движение по первому участку трассы "Таврида" запустят в ночь на 31 декабря

строительство транспорт дороги

08:51

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В ночь с 30 на 31 декабря по двум полосам 190-километрового участка новой трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя запустят движение транспорта, говорится на сайте министерства транспорта Крыма.

"Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении", – говорится в сообщении. Как отмечается, временные объезды будут действовать на трех участках трассы общей протяженностью 4,6 километра.

На участке будут действовать скоростные ограничения – до 60 км/час. Дополнительные ограничения скоростного режима предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта.

Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.

В пресс-службе министерства отметили, что на открытом для движения участке трассы не будет новых АЗС и многофункциональных зон, что связано с продолжающимися строительными работами.

Все автозаправочные станции остаются на старой дороге, на которые можно съехать с "Тавриды" при необходимости. Предполагается, что общая протяженность четырехполосной трассы превысит 250 км.

Ранее сообщалось, что в ходе строительных работ на трассе "Таврида" обнаружили карстовую пещеру, которая является самой большой в предгорном Крыму. Было принято решение создать комиссию для исследования пещеры.

строительство транспорт дороги

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