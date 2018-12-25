Движение по первому участку трассы "Таврида" запустят в ночь на 31 декабря

В ночь с 30 на 31 декабря по двум полосам 190-километрового участка новой трассы "Таврида" от Керчи до Симферополя запустят движение транспорта, говорится на сайте министерства транспорта Крыма.
"Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении", – говорится в сообщении. Как отмечается, временные объезды будут действовать на трех участках трассы общей протяженностью 4,6 километра.
На участке будут действовать скоростные ограничения – до 60 км/час. Дополнительные ограничения скоростного режима предусмотрены в местах выезда на дорогу технологического транспорта.
Скорость движения на всей протяженности трассы от Керчи до Севастополя, когда дорогу введут в эксплуатацию в 2020 году, составит 90 км/час.
В пресс-службе министерства отметили, что на открытом для движения участке трассы не будет новых АЗС и многофункциональных зон, что связано с продолжающимися строительными работами.
Все автозаправочные станции остаются на старой дороге, на которые можно съехать с "Тавриды" при необходимости. Предполагается, что общая протяженность четырехполосной трассы превысит 250 км.
Ранее сообщалось, что в ходе строительных работ на трассе "Таврида" обнаружили карстовую пещеру, которая является самой большой в предгорном Крыму. Было принято решение создать комиссию для исследования пещеры.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.