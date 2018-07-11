В Крыму остановили стройку трассы "Таврида" из-за обнаружения пещеры

11 июля, 14:27
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
В ходе строительных работ на трассе "Таврида" обнаружили карстовую пещеру, которая является самой большой в предгорном Крыму.
Работы на этом участке приостановили до завершения исследований, так как, специалисты полагают, есть угроза провала дорожного полотна. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.
Аксенов отметил, что провел встречу со спелеологами Российского географического общества, которые исследуют уникальный объект.
Решено создать комиссию, в состав которой войдут специалисты Российского географического общества, Российского союза спелеологов, Министерств транспорта, экологии и природных ресурсов, Ростехнадзора, Крымского федерального университета, а также компании ВАД, которая строит трассу.
Пещеру длиной минимум 1015 метров обнаружили в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства "Тавриды", уточняет РИА Новости.
Полость, по мнению специалистов, образовалась в результате длительных процессов воздействия напорных подземных вод. Крымские спелеологи нашли в пещере останки древних хищников.
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