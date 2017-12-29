Число перекрытий для проезда чиновников в Москве резко сократилось – Ликсутов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Число перекрытий для проезда чиновников в Москве за последние годы заметно сократилось. Об этом рассказал вице-мэр столицы по транспортным вопросам Максим Ликсутов.
"Что касается проездов чиновников: могу сказать, что за то время, что я работаю в Департаменте транспорта Москвы, то есть уже шесть лет, количество так называемых спецпроездов серьезным образом сократилось. Поэтому говорить о том, что из-за этого есть какие-то заметные проблемы, я не могу", – сказал он в интервью "Газете.ру".
Он так же отметил, что все существующие проблемы по данному вопросу носят "очень деликатный характер". Кроме того, по словам Ликсутова, департамент транспорта открыто делится всей информацией по городским перекрытиям с сервисами "Яндексом", Google и Mail.ru.
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