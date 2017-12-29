Столичные власти прокомментировали установку бетонных блоков у метро

29 декабря, 13:20
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Бетонные блоки около станций метро в Москве уберут после новогодних праздников, заявила глава пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.
По ее словам, подобные заграждения устанавливают не первый год. Они необходимы для предотвращения проникновения большегрузного транспорта в места массового скопления людей.
Всего появится около 800 таких блоков, причем не только у метро, сообщает RT. В частности, их установят на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Сейчас заграждения можно увидеть у станций "Калужская", "Авиамоторная", "Тушинская", "Выхино" и других.
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