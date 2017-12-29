Столичные власти прокомментировали установку бетонных блоков у метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бетонные блоки около станций метро в Москве уберут после новогодних праздников, заявила глава пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова.

По ее словам, подобные заграждения устанавливают не первый год. Они необходимы для предотвращения проникновения большегрузного транспорта в места массового скопления людей.

Всего появится около 800 таких блоков, причем не только у метро, сообщает RT. В частности, их установят на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество". Сейчас заграждения можно увидеть у станций "Калужская", "Авиамоторная", "Тушинская", "Выхино" и других.