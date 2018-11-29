Водителям разрешили не устанавливать знак "Шипы"

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Дмитрий Медведев подписал постановление, которое отменяет обязанность устанавливать на автомобили знак "Шипы". Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

"Внесенными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины", – сказано в постановлении кабинета министров.

Ранее в МВД заявляли, что знак "Шипы" утратил актуальность, и все профильные ведомства уже согласовали проект об отмене его обязательной установки.

Кроме того, в постановлении о внесении изменений в правила дорожного движения корректируется порядок действий водителей транспортных средств на месте ДТП: теперь документы можно оформить без уполномоченных сотрудников ГИБДД независимо от наличия у участников разногласий.

Кабмин также приравнял лиц в инвалидных колясках к пешеходам.