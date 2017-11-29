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29 ноября, 10:53

Поезда начнут ездить в обход Украины к концу года

транспорт за рубежом политика

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Движение всех поездов переведут на новый железнодорожный обход Украины. 62 пары пассажирских и 30 пар грузовых поездов станут объезжать страну к концу 2017 года.

"До конца этого года это направление заработает в полном объеме, и мы полностью переведем движение поездов в соответствии с нормативным графиком", – приводит РИА Новости слова министра транспорта РФ Максим Соколов.

После ухудшения российско-украинских отношений в 2014 году на участке Журавка – Миллерово начали строить двухпутную электрифицированную линию, который называют железнодорожным обходом Украины. Ее достроили в августе, а осенью планировали запустить движение. В сентябре по новому обходу стали следовать грузовые поезда, в середине ноября – пассажирские.

Протяженность дороги – 137 километров, проходит она по Воронежской и Ростовской областям. Поезда будут останавливаться на семи станциях: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково. По дороге также будут курсировать поезда из Москвы и Санкт-Петербурга до Кисловодска, Назрани, Новороссийска, Адлера и обратно.

Запуск пассажирских поездов пройдет в два этапа. На первом туда переключат поезда, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, затем остальные.

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