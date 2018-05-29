Минтранс поручил не допустить сбоев в перевозке пассажиров "Саратовских авиалиний"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Министерство транспорта России поручило Росавиации не допустить сбоев в перевозке пассажиров авиакомпании "Саратовские авиалинии".

Отмечается, что Росавиация проработает с перевозчиками маршрутную сеть авиакомпании, чтобы назначить ответственных за перевозку пассажиров, передает РИА Новости.

Специалисты также оценят возможности "Саратовских авиалиний" по возврату денежных средств тем, кто отказался от перелета, а также по выплате зарплаты персоналу. Росавиация также подготовит предложение по использованию господдержки.

Пассажиры могут обратиться по всем вопросам в Росавиацию по горячей линии.

Ранее стало известно, что "Саратовские авиалинии" отменяют все рейсы со среды, 30 мая. Росавиация запретила продажи билетов авиакомпании. Претензии связаны с недостаточной безопасностью полетов.

В февраля в Подмосковье в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс Москва − Орск, погиб 71 человек.

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