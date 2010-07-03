Движение на оранжевой ветке ввели в график

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Движение поездов на Калужско-Рижской линии метрополитена ввели в график. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

Ранее сообщалось, что на оранжевой ветке увеличены интервалы движения поездов с севера на юг. По предварительной информации, на перегоне между станциями "Шаболовская" и "Ленинский проспект" был неисправен светофор.