Сотрудники стоек "Живое общение" в метро и на МЦК ответили на 3,8 млн вопросов пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столичном метро и Московском центральном кольце (МЦК) за семь лет появилось 28 информационных стоек "Живое общение", в сервисе заняты 100 работников. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Уже семь лет жители Москвы и гости города могут задать любой вопрос о метро на станциях и сразу получить на него ответ. Суммарно сотрудники стоек "Живое общение" ответили на более чем 3,8 миллиона вопросов, а удовлетворенность качеством нашей работы составляет 98%", – приводятся в материале слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Он добавил, что с этого года на стойках можно получить персонализированную карту "Тройка", а в ближайшее время пассажиры смогут воспользоваться услугами сервисного центра "Московский транспорт", и, например, перенести баланс с одной карты на другую.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятый раз стартовала рассылка новогодней почты. Все желающие могут отправить поздравление с Новым годом и Рождеством до 9 января.
Воспользоваться услугой можно на стойках "Живое общение" и в отделениях "Почты России". Кроме того, отправления принимают на Северном речном вокзале, четырех автовокзалах и двух автостанциях. При работе с посылками необходимо указать точный адрес и индекс получателя.
В столичном метро заработала новогодняя почта
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