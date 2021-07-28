Россиян предупредили о новом виде мошенничества с автомобилями

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как не купить подержанный автомобиль, который пережил стихийное бедствие.

Эксперт напомнил, что в этом году в России, Европе и некоторых других странах выпало рекордное количество осадков. Улицы городов в пострадавших регионах были затоплены, а автомобили оказались под водой.

По его словам, страховые компании рассматривают такие машины как "тотально поврежденные". Затем такие авто продают за бесценок на аукционах, где мошенники покупают их и пытаются восстановить.

"Когда машина начинает хоть как-то работать, ее продают. Такие машины попадают в том числе и в РФ", – рассказал Шапарин в интервью радио Sputnik.

Специалист посоветовал покупателю, который в настоящее время планирует купить авто с пробегом из Европы, обратить внимание на то, как функционирует электроника. Шапарин подчеркнул, что у "утопленников" чаще всего наблюдаются проблемы именно по этой части.

"Там может что-то не работать, бортовой компьютер может выдавать ошибки, то есть машина ведет себя неадекватно", – сказал специалист.

По словам Шапарина, о серьезном контакте с водой свидетельствует некорректная работа электронных систем, причем тех, которые не связаны между собой.

Ранее директор "Авилон. Автомобили с пробегом" Николай Баскаков рассказал, что граждане, которые продают свой автомобиль, допускают ошибку, пренебрегая качеством и количеством фото.

Эксперт посоветовал делать фотографии машины со всех ракурсов, уделяя внимание интерьеру. Всего, по мнению специалиста, желательно сделать около 30 снимков. Также он напомнил о важности составления качественного технического описания машины, в котором обязательно должен быть указан год выпуска, пробег, тип двигателя, количество владельцев.