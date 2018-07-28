Часть платформы станции "Кунцевская" московского метро временно закроют из-за ремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Часть платформы станции "Кунцевская" Филевской линии метро будет закрыта с 30 июля из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".

"Высадка пассажиров, прибывающих на станцию из центра, будет производиться из всех вагонов, кроме последних двух. Пересесть на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии для проезда в центр можно через западный переход", – говорится в сообщении, передает Агентство "Москва".

Отмечается, что поезда "Русич", следующие из центра, не будут открывать двери последних двух вагонов для высадки пассажиров. Поезда "Москва" не будут открывать двери последних трех вагонов.

Ранее сообщалось, что шесть станций Филевской линии от "Киевской" до "Кунцевской" не будут работать 28 и 29 июля. Их закроют на ремонт. На это время для пассажиров запустят 40 бесплатных автобусов.

Для жителей столицы начнут курсировать два специальных бесплатных маршрута. Автобус "КМ1" будет следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Тем самым он свяжет станции метро "Киевская" и "Кунцевская". Между станциями метро "Багратионовская" и "Фили" будет двигаться автобус "КМ2".

Отмечается, что эти маршруты будут работать с 5:00 до 2:00, с интервалом движения не более двух минут.