На станциях МЦК пассажирам начали раздавать воду из-за жары

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

На нескольких станциях Московского центрального кольца (МЦК) пассажирам начали раздавать воду. Об этом сообщила пресс-служба столичной подземки.

В частности, воду выдают на станциях Андроновка, Стрешнево, Бульвар Рокоссовского и Зорге.

В сообщении также отмечается, что Московский метрополитен внимательно следит за температурой на всех станциях.

Ранее синоптики сообщили, что в субботу, 28 июля, москвичей ожидает аномально жаркая погода с температурой выше +30 градусов.

Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура в городе +29…+31 градус, по области +27…+32 градуса. Отмечается, что температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.