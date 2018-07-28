Аномальная жара и небольшой дождь ожидают москвичей в субботу

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Жаркая погода с температурой выше +30 градусов и кратковременный дождь ожидают жителей столичного региона в субботу, 28 июля. Об этом сообщили в погодном центре "Фобос".

"Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Максимальная температура в городе +29…+31 градус, по области +27…+32 градуса", – сообщили синоптики, передает РИА Новости.

Отмечается, что температура превышает климатическую норму на 6-7 градусов.

Ветер будет северо-восточным со скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Ранее специалисты МЧС предупредили, что в выходные температура достигнет опасных отметок, и посоветовали москвичам избегать перегрева на солнце, носить головой убор, чаще пить воду.

Повышение температуры ожидается во многих регионах России. В некоторых районах Волгоградской области уже гибнут посевы, а в Астраханской из-за 40-градусной жары плавится асфальт, поэтому дорожники ограничивают движение фур по дорогам региона в дневное время.

Жара вернулась и в Краснодарский край, там температура не опускается ниже +34 градусов, +40 также в Ставрополье. Жителям края советуют сократить пребывание на улице. Эти же рекомендации актуальны для Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Там воздух прогреется до +30.