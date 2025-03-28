Движение ограничат в трех округах Москвы 29 и 30 марта

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28 марта, 08:33

Транспорт

Росавиация сняла ограничения в аэропорту Саратова

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Временные ограничения в аэропорту Саратова сняты, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры безопасности перестали действовать в 08:10 по московскому времени, уточнил он.

Запрет на прием и выпуск рейсов ввели в авиагавани утром 28 марта для обеспечения безопасности полетов. Аналогичные ограничения действовали и в аэропорту Новосибирска Толмачево накануне, 27 марта.

Вместе с тем специалисты Росавиации и госкорпорации по организации воздушного движения в России усиливали контроль за работой воздушного транспорта в Новосибирской области. Позднее аэропорт возобновил свою работу в штатном режиме.

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