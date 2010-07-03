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10:25

Кокошник и ледобур. Что забывали зимой в подмосковных автобусах

транспорт

10:25

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Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Этой зимой пассажиры оставили в подмосковных автобусах более двух тысяч вещей. Были среди них и необычные "потеряшки", например, ледобур и кокошник, сообщает пресс-служба Мострансавто.

Как уточнили в Мострансавто, в декабре 2018 – феврале 2019 года пассажиры оставили в салонах автобусов, а также в зданиях автовокзалов и автостанций свыше двух тысяч вещей. Чаще всего забывали транспортные карты "Стрелка" и мобильные телефоны, перчатки, шапки и шарфы. Среди интересных находок, помимо ледобура и кокошника, – березовый веник и коробка с видеокассетами, рассказали в пресс-службе.

Потерявшим свои вещи пассажирам посоветовали обратиться в диспетчерскую службу, назвав номер маршрута и приблизительное время пропажи. Если же в салоне оказался бесхозный предмет, пассажирам рекомендовали, не трогая его, сообщить о находке водителю автобуса.

В январе пассажиры забыли в столичной подземке около 840 вещей. В числе наиболее интересных находок были кафельная плитка и коврики для занятий фитнесом. На станциях и в вагонах поездов метро также оставляли украшения, часы, рюкзаки, дорожные сумки, чемоданы и прогулочные коляски. Многие найденные вещи уже удалось вернуть владельцам.

транспорт

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