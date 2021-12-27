Автобусы не будут подъезжать к станции метро "ЦСКА" до окончания праздника в "Мегаспорте"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Из-за праздника по дворце спорта "Мегаспорт" к станции метро "ЦСКА" перестали подъезжать автобусы № 23 и 322, сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

В связи с этим в Дептрансе рекомендовали пользоваться остановкой на улице Авиаконструктора Сухого.

Автобус № 23 теперь следует по укороченному маршруту от станции метро "Беговая" до дворца спорта, а автобус № 322 курсирует в обе стороны по улице Авиаконструктора Сухого.

Ранее сообщалось, что с 5 января по 30 сентября будущего года в столичных районах Капотня и Люблино временно изменится схема движения транспорта. Причиной изменений стали строительные работы.

