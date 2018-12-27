На "ИрАэро" завели дело о мошенничестве

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Уголовное дело возбуждено по факту отказа авиакомпании "ИрАэро" вывезти российских туристов из Китая по купленным ими билетам перевозчика, сообщает ТАСС.

Была проведена проверка, в ходе которой следователи выявили признаки хищения денежных средств более 1,5 тысячи граждан. Как рассказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, фактически это было сделано обманным путем. Кроме того, он отметил, что авиакомпания реализовывала билеты, при этом в реальности выполнять эти полеты не собиралась.

Восточно-Сибирское и Московское межрегиональное следственные управления на транспорте СК возбудили уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".

Прокурорская проверка была организована по поручению замгенпрокурора Николая Винниченко на возможные нарушения прав пассажиров авиакомпании "ИрАэро" и клиентов туроператора "Жемчужная река". В результате было установлено, что авиакомпания с 7 декабря приостановила программу полетов в Китай из-за задолженности за уже оказанные услуги по перевозке в размере 126 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты в Китай в связи с задолженностью "Жемчужной реки". На Хайнане застряли около полутора тысяч туристов. Позже авиакомпания согласилась вывезти россиян за свой счет. Первый рейс с туристами из Китая вылетел утром 13 декабря. На борт попали жители Москвы и Уфы. 19 декабря сообщалось о последнем авиарейсе в столицу.