Роспотребнадзор открыл горячую линию по услугам такси и каршеринга
Сотрудники Роспотребнадзора ответят на вопросы россиян, связанные с услугами каршеринга и такси. Горячая линия начала работать 27 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.
Запустить линию решили в связи с востребованностью информации о правах при пользовании услугами такси и каршеринга как среди жителей субъектов РФ, так и среди туристов, которые приедут в разные города на новогодние праздники.
Специалисты будут отвечать на вопросы до 15 января. Телефоны горячих линий и адреса консультационных центров и пунктов размещены на сайтах управлений ведомства по регионам страны.
По словам представителей ведомства, в ноябре текущего года в рамках работы горячей линии по защите прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга было оказано более 3,3 тысяч консультаций для россиян. Людей интересовали вопросы, связанные с автоперевозками, деятельностью агрегаторов такси, правами пассажиров и обязанностях исполнителей такого рода услуг, а также вопросы по каршерингу.
В конце ноября стало известно, что в столице появится грузовой каршеринг. Выход на новый сегмент рынка ориентирован на простых пользователей, на малый бизнес и торговые сети.
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