Режим работы автобусов до ТЦ "Мега" изменится с 29 декабря по 8 января

Фото: ТАСС/Василий Кузьмиченок

Автобусы до торговых центров "Мега" изменят режим работы в новогодние праздники. Альтернативный график будет действовать с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

Транспорт будет курсировать в соответствии с режимом работы торговых центров. Изменения коснутся автобусов №№ 959, 961, 962, 964к, сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Уточняется, что 29 и 30 декабря последние автобусы от ТЦ "Мега Химки" и "Мега Теплый Стан" отправятся в 0:30. 31 декабря последний транспорт уйдет в 18:30. 1 января первые автобусы стартуют с 12:00 а последние уедут в 0:30.

Со 2 по 7 января последние автобусы от тех же торговых центов буду уходить в 0:30, а 8 января – в 23:20 и 23:30.

Ранее стал известен праздничный график движения пригородных поездов, количество электричек сократится, некоторые экспрессы будут отправляться позже обычного.

В новогоднюю ночь метро и МЦК будут работать круглые сутки. Перемещаться по городу можно будет также на популярных ночных маршрутах наземного транспорта.