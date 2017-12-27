Движение поездов на салатовой ветке метро вошло в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Поезда на Люблинско-Дмитровской линии столичного метро вновь ходят по графику после сбоя, сообщается в Telegram-канале подземки.

В 11:15 стало известно, что на южном участке ветке интервалы движения по направлению в центр увеличили по техническим причинам. В 11:40 движение начали вводить график, к 11:55 поезда следовали по графику.

Выяснилось, что остановка произошла из-за срабатывания автоматической системы управления. Пассажиры вышли на станции.