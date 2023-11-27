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27 ноября, 10:02

Транспорт

Прокуратура проконтролирует ситуацию с задержками рейсов в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками рейсов в столичных аэропортах, сообщается в пресс-службе ведомства.

Прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте следит за оказанием пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами.

Если надзорное ведомство выявит нарушения, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Утром 26 ноября сообщалось, что в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за непогоды были задержаны на вылет и прилет 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло. Также рейсы были задержаны в аэропорту Жуковский. В настоящее время аэропорты работают в штатном режиме.

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