На столичных вокзалах до конца декабря появится 17 стоек для подзарядки гаджетов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Новые стенды для подзарядки мобильных гаджетов появятся на вокзалах Москвы в декабре. Всего установят 17 стоек, которыми пассажиры смогут пользоваться, пока ждут поезд, автобус или такси. До конца года зарядить гаджеты можно будет на всех вокзалах, кроме Белорусского, где стойка появится весной 2018 года.
"На каждом из вокзалов поставят от одного до четырех зарядных стендов. Их число зависит от пассажиропотока. Мы предполагаем, что стойками для подзарядки гаджетов будут пользоваться в основном туристы", – цитирует представителей дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД" портал мэра и правительства Москвы. Согласно этой логике больше всего зарядных устройств будет на Ленинградском вокзале, отметили в пресс-службе. Он связывает два ключевых города, где пройдут главные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
По три стенда появится на Павелецком, Ярославском, Курском вокзалах, всего две стойки – на Казанском. На Белорусском, Киевском, Савеловском и Рижском вокзале будет по одной точке для зарядки гаджетов.
Стенды разместят в оживленных местах – рядом с кассами и в залах ожидания. Сами конструкции будут двух видов: для одновременной зарядки 16 и 15 гаджетов. Каждый из них снабдят интерактивной картой вокзала.
В 2017 году стойки для зарядки телефонов уже появились 30 станциях Московского центрального кольца. На каждой конструкции есть 16 USB-выходов и восемь розеток. Для удобства маломобильных пассажиров две розетки и четыре USB-порта расположены ниже, чем остальные.
Кроме того, возможность зарядить телефон есть у пассажиров поездов "Москва", которые курсируют на Таганско-Краснопресненской линии метро. Там разъемы для USB есть в каждом вагоне поезда.
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