Работа нескольких остановок наземного транспорта изменится с 28 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве с 28 сентября изменится работа ряда остановок наземного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", передает Агентство "Москва".

Появятся новые остановки: "Улица Лобачевского" для автобусов №830 по проспекту Вернадского при следовании к улице Лобачевского на остановке автобусов "т34", № 224, 616, 715, 793; "Улица Никитина" для маршрутов № 870, 876, 878, 881, 890, 890к по улице Никитина при следовании к улице Атласова на остановке автобусов № 866.

Появится остановка "Косинская улица, 22" для автобусов № 821, 841, 872 по улице Косинской от "Выхино" на остановке автобусов №197; "Косинская улица, 28" – для автобусных маршрутов № 841 по улице Косинской в обоих направлениях на остановке автобусов № 197, 697, 821, 872; "Каскадная улица" – для автобусов № 841 по улице Косинской в обоих направлениях на остановке автобусов № 821, 872.

Кроме того, появятся остановки: "9-я улица Соколиной Горы, 12" для автобусов № 36, 86 по 9-й улице Соколиной Горы при следовании к Окружному проезду между остановками "9-я улица Соколиной Горы", "Окружной проезд" автобусов № 36 и "МЦК Соколиная Гора" маршрутов № 86; "Пролетарский проспект, 19" для автобусов № 269 по Пролетарскому проспекту в обоих направлениях на остановке автобусных маршрутов "т11", № 164, 192, 220, 701 и троллейбусов № 11к.

Новое название получат остановки "Школа № 2011" для автобусов №728, "с4" по улице Марьинский Парк в обоих направлениях – "Улица Марьинский Парк, 37"; "Центр образования № 1417" для автобусов № 728, "с4" по улице Марьинский Парк в обоих направлениях "Улица Марьинский Парк, 43"; "1-я Вольская улица" для маршрутов № 722, 893 по улице 2-й Вольской при следовании в область – "Проектируемый проезд № 83".

Также новые названия получат остановки: "10-я Городская больница" для автобусов № 722, 893 по улице 2-й Вольской в обоих направлениях – "Центр медицинской реабилитации"; "Экспериментальный завод" для автобусов №51, 725 по улице Михайлова при следовании в область – "Поликлиника"; "Детский санаторий" для автобусов №3 по улице Вербной в обоих направлениях – "Открытое шоссе, 26"; "Завод ЖБИ №11" для автобусов № 46, 254 по улице Плеханова в обоих направлениях – "3-й Плехановский переулок"; "Школа №1028" для автобусов №208 по Аллее Жемчуговой к улице Вешняковской – "Вешняковская школа".

Остановку "Площадь Земляной Вал" для автобусов "м3", "т25", "н3", № 122 по улице Покровке в обоих направлениях переименуют в "Площадь Цезаря Куникова"; остановку "64-я городская больница" для трамваев № 14, 39 по улице Вавилова в обоих направлениях "Больница имени Виноградова".

Из постоянного режима в режим "по требованию" переводятся остановки "Парк Победы" для автобусов № 157, 205, 840 по Кутузовскому проспекту, "Поклонная гора" для автобусов № 157, 205, 840, "Набережная Тараса Шевченко" для автобусов № 157, 840 по набережной Тараса Шевченко к Кутузовскому проспекту.

С 28 сентября остановка "Русаковская улица" для автобусов № 122 по улице Гаврикова у дома № 2 переносится на 80 метров назад и совмещается с остановкой "Краснопрудная улица" автобусов "т14", "т41", №122, 140 на улице Краснопрудной.

