На улице Героев Панфиловцев восстановили движение трамваев после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев восстановили после случившегося ДТП на путях. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.
Ранее там произошла авария с участием пешехода и трамвая, в результате чего трамваи № 6 задерживались.
"По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути в неустановленном месте. Пешеход от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.
В департаменте призвали пешеходов быть внимательными возле трамвайных путей и переходить их только в установленных местах.
До этого сообщалось, что трамваи № 36 и 37 задерживались на 3-м проспекте Новогиреева. Вместо остановки "Новогиреево" трамваи ходили до улицы 3-й Владимирской.
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