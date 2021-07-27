На улице Героев Панфиловцев восстановили движение трамваев после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев № 6 по улице Героев Панфиловцев восстановили после случившегося ДТП на путях. Об этом рассказали в столичном Дептрансе.

Ранее там произошла авария с участием пешехода и трамвая, в результате чего трамваи № 6 задерживались.

"По предварительным данным, пешеход переходил трамвайные пути в неустановленном месте. Пешеход от госпитализации отказался", – говорится в сообщении.

В департаменте призвали пешеходов быть внимательными возле трамвайных путей и переходить их только в установленных местах.

До этого сообщалось, что трамваи № 36 и 37 задерживались на 3-м проспекте Новогиреева. Вместо остановки "Новогиреево" трамваи ходили до улицы 3-й Владимирской.