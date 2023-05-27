В Госдуме предложили заранее сообщать об эвакуации автомобиля с парковок Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Уведомление о нарушении правил парковки в Москве должно приходить гражданам на мобильный телефон за 10 минут до эвакуации автомобиля, считает заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков.

"Можно было сделать по-хорошему. Перед эвакуацией прислать SMS-уведомление о том, что нарушил правила. Если за 10 минут не вернулся, тогда эвакуировать машину. Но у нас до сих пор людей ставят перед фактом", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Даванкова, стоит эвакуировать только те автомобили, которые мешают проезду других участников движения, а при других обстоятельствах выписывать водителям штраф.

Каждый гражданин должен видеть в онлайн-режиме сколько денег собрано за парковки в районе его проживания и как они были реализованы, считает вице-спикер ГД.

Даванков также предложил сделать первые 15 минут парковки в столице бесплатными, так как многие жители города не успевают оплатить ее за пять минут. А москвичам, которые паркуют автомобиль в соседнем районе, предоставить скидку в 50%.

"Плату за парковки должен распределять совет депутатов района – на благоустройство улиц и дворов. Город должен быть умным и удобным для людей. Таким мы его и сделаем", – резюмировал вице-спикер.

Ранее депутаты Алексей Журавлев от партии ЛДПР и Александр Бородай от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать парковку бесплатной для ветеранов боевых действий.

