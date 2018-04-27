В ЦОДД рассказали, когда лучше всего выезжать на дачу‍

В Центре организации дорожного движения рассказали, что во второй половине дня 28 апреля будет сложно выехать из города из-за большого числа людей, которые поедут на дачи.

Основные затруднения на дорогах будут в период с 15:00 до 21:00. Чтобы избежать заторов, рекомендуется сдвинуть поездки на внепиковые часы. Выезжать из Москвы лучше до 12 часов или уже после 21 часа. В течение дня для поездок по городу удобнее будет пользоваться городским транспортом.

Отмечается, что впереди четыре выходных дня, а накануне праздничных дней загруженность дорог при движении в область существенно возрастает по сравнению с обычными днями. По статистике, в апреле количество автомобилей, выезжающих за город после окончания рабочей недели, увеличилось на 11% по сравнению с февралем. В период же майских праздников прогнозируется, что из города будет выезжать до миллиона автомобилей.

Затруднения ожидаются на границах города, особенно в тех местах, где количество полос на магистралях, ведущих в область, уменьшается после МКАД. Наиболее проблемными будут Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Алтуфьевское шоссе, Мичуринский и Рязанский проспекты, Ленинский и Волгоградский проспекты, Ленинградское и Волоколамское шоссе по направлению в область, а также съездаы с кольцевых магистралей, ТТК и МКАД.

В период самих праздничных дней возможны заторы в самом городе, особенно вблизи крупных парков, торговых центров и других мест притяжения.