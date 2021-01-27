У Росавиации нет точных сроков окончания сертификации Boeing 737 MAX

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Сертификация обновленного Boeing 737 MAX для полетов в Российской Федерации затянется из-за пандемии коронавируса. При этом процесс идет в плановом порядке, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Ведомство не может озвучить точные сроки окончания сертификации самолета.

"Процесс сертификации Boeing 737 MAX ведется Росавиацией совместно с Авиарегистром России в плановом порядке. Точные сроки завершения в настоящее время указывать преждевременно", – указано в сообщении.

Сроки неизвестны в связи с ограничениями на международное авиасообщение. В результате затруднен процесс практического взаимодействия с центрами сертификации, расположенными за пределами России.

В декабре первый коммерческий полет Boeing 737 MAX спустя почти два года после запрета на эксплуатацию данной модели произошел в Соединенных Штатах. Он долетел из Майами в Нью-Йорк.

Ранее авиакомпании предложили обмениваться пассажирами на субсидируемых маршрутах. В то же время отмечается, что инициатива позволит региональным аэропортам стать альтернативой московскому авиационному узлу.