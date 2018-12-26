Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вернулись в Домодедово

В столичный аэропорт Домодедово вернулись три из шести самолетов, которые уходили на запасные аэродромы. Это связано с улучшением погодных условий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
"Видимость в районе взлетно-посадочных полос – свыше 2,5 км. В Домодедово вернулись три воздушных судна, командиры которых ранее приняли решение направиться на запасные аэродромы", – сказал собеседник агентства.
Как отмечается, в ближайшее время ожидается возвращение других самолетов, командиры которых приняли решение уйти на запасные аэродромы.
По словам собеседника агентства, с 7:00 аэропорт Домодедово обслужил более 170 вылетов и прилетов, несмотря на сложные погодные условия.
Ранее в среду сообщалось, что шесть самолетов, летевших в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы из-за плохой видимости, которая составляла порядка 300 метров.
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