Ушедшие на запасные аэродромы самолеты вернулись в Домодедово

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В столичный аэропорт Домодедово вернулись три из шести самолетов, которые уходили на запасные аэродромы. Это связано с улучшением погодных условий, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Видимость в районе взлетно-посадочных полос – свыше 2,5 км. В Домодедово вернулись три воздушных судна, командиры которых ранее приняли решение направиться на запасные аэродромы", – сказал собеседник агентства.

Как отмечается, в ближайшее время ожидается возвращение других самолетов, командиры которых приняли решение уйти на запасные аэродромы.

По словам собеседника агентства, с 7:00 аэропорт Домодедово обслужил более 170 вылетов и прилетов, несмотря на сложные погодные условия.

Ранее в среду сообщалось, что шесть самолетов, летевших в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы из-за плохой видимости, которая составляла порядка 300 метров.