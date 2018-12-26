Летевшие в Домодедово самолеты ушли на запасные аэродромы

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Шесть самолетов, летевших в аэропорт Домодедово, ушли на запасные аэродромы из-за плохой видимости. Об этом со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщает Агентство "Москва".

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы. Однако решение о посадке принимает командир воздушного судна в зависимости от установленного для него метеоминимума", – уточнили в аэропорту.

Видимость в районе Домодедово составляет 300 метров. С 7 утра 26 декабря аэропорт обслужил более 88 рейсов.

Сегодня в Москве синоптики прогнозировали высокую влажность и до минус девяти градусов.