Рейсы на вылет и прилет задерживаются в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны на вылет и прилет 15 рейсов. Это следует из данных онлайн-табло.

По информации на 06:07 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов. В Домодедово задержали три, еще три отменили. Кроме того, три рейса не вылетели вовремя в Шереметьево.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ночь на воскресенье, 26 ноября, была пресечена попытка массовой атаки дронов. По словам мэра, силами ПВО были сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска, Одинцовском городском округе и в городском округе Подольск.

Эти данные подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.