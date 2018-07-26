Бесплатные автобусы в Москве запустят 28 и 29 июля из-за закрытия участка Филевской линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
"Мосгортранс" запустит 28 и 29 июля более 40 бесплатных автобусов из-за временного закрытия участка Филевской линии метро, передает Агентство "Москва".
"В предстоящие выходные в перевозке пассажиров задействуют более 40 современных низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости", – сообщили в пресс-службе "Мосгортранса".
Для жителей столицы начнут курсировать два специальных бесплатных маршрута. Автобус "КМ1" будет следовать с промежуточными остановками у станций метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Тем самым он свяжет станции метро "Киевская" и "Кунцевская". Между станциями метро "Багратионовская" и "Фили" будет двигаться автобус "КМ2".
Отмечается, что эти маршруты будут работать с 5:00 до 2:00, с интервалом движения не более двух минут.
Ранее сообщалось, что 28 и 29 июля участок Филевской линии метро между станциями "Киевская" и "Кунцевская" закроют на ремонт в связи с капитальным ремонтом станций и путевой инфраструктуры.
Участок Филевской линии метро закроют на ремонт
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