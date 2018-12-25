Центр Москвы перекроют из-за праздничных фейерверков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центр Москвы перекроют 31 декабря из-за проведения праздничных фейерверков. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

31 декабря с 23:50 до 00:10 1 января будут перекрыты Большой Москворецкий мост, Москворецкая набережная до пересечения с Китайгородским проездом, Москворецкая улица, площадь Васильевский спуск, Кремлевская, Софийская и Раушская набережные.

Также с 00:50 до 01:10 1 января 2019 года перекроют для проезда автомобилей улицы Федосьино от дома 10 до дома 19, Вологодский проезд от Хотьковской улицы до дома 97 корпуса один, Ходынское поле, улицу Академика Глушко от улицы поляны до бульвара Дмитрия Донского, бульвар Дмитрия Донского от улицы Академика Глушко до дома 16 по бульвару Дмитрия Донского, Проектируемый проезд №5562 от Проектируемого проезда№6455 до Валуевского шоссе, Физическую улицу от Калужского шоссе до Солнечной улицы и Центральную улицу от дома 26 до Солнечной улицы.

Кроме того, с 14:00 31 декабря до 02:00 1 января перекроют Большой Москворецкий мост от улицы Балчуг в сторону улицы Варварка.

Ранее сообщалось, что 26 декабря в центре столицы перекроют несколько участков в связи с проведением общероссийской елки в Кремлевском дворце.

Всего в Москве подготовили 31 площадку для просмотра праздничного фейерверка. Салюты можно будет увидеть в 18 московских парках. Первые залпы раздадутся в полночь рядом с Большим Москворецким мостом.

Лучший вид откроется в парке "Зарядье" и на Красной площади. Пиротехническое шоу также можно будет увидеть в Парке Горького, в парке "Сокольники", Таганском, Измайловском парках, а также в саду имени Баумана, в саду "Эрмитаж" и на ВДНХ.

Также в новогодние праздники в столице будет доступно более 90 точек для самостоятельного запуска пиротехники.

За безопасность при запуске салютов будут отвечать более 500 сотрудников МЧС, 700 добровольцев и 18 единиц пожарно-спасательной техники. Перед праздниками МЧС усилило контроль за продажей пиротехники. Кроме того, спасатели ведут профилактическую работу в 262 местах массового пребывания людей.