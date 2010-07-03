Скоростной режим на СВХ повысится

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
На двух участках Северо-Восточной хорды в Москве с 26 сентября повысится скоростной режим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.
Речь идет об участках от МКАД до Дмитровского шоссе и от Лосиноостровской улицы до МКАД. Там можно будет ездить со скоростью 80 километров в час вместо 60.
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Работы по замене знаков уже начались, в ближайшее время также перенастроят камеры. Отмечается, что каждый день по этим двум участкам Северо-Восточной хорды проезжает более 140 тысяч автомобилей, и, чтобы они могли преодолевать расстояние быстрее, было принято решение повысить разрешенную скорость.
Протяженность этих участков составляет 24,7 километра, и за последние два года ни одного ДТП с погибшими там не зафиксировано.
Повышение скорости на данной магистрали уже согласовали в ГИБДД. Все меры по обеспечению безопасного дорожного движения на дороге соблюдены: встречные потоки разделены отбойниками, а пешеходные переходы там только внеуличные.
Северо-Восточная хорда войдет в состав так называемого хордового кольца. В него включат еще три магистрали: Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду. Ее общая протяженность составит около 35 километров.
Хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса снизит транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.
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