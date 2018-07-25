В метро выпустили 50 тысяч "Троек", посвященных благотворительному концерту "7 жизней"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В кассы метро поступило 50 тысяч карт "Тройка" и 300 билетов "Единый", посвященных благотворительному концерту "7 жизней". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя столичной подземки.

На проездных желтого цвета изображена артисты, организовавшие концерт, и участники мероприятия. Отмечается, что всего выпустили по 13 видов праздничных проездных.

Ранее в кассы метрополитена поступило пять тысяч билетов "Единый" в честь концерта.

В благотворительном концерте "7 жизней" примут участие известные артисты, музыканты и блогеры. Сред них Мот, Feduk, Елена Темникова и Саша T-Killah.