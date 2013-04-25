В столице выявлено около 150 мест незаконных стоянок грузовиков

Жители столицы указали почти 150 мест в городе, где грузовики нарушают правила стоянки. Об этом М24.ru сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Сейчас все жалобы отправлены на обработку, после чего можно будет проанализировать, где выявлено наибольшее число нарушений, и какие округа Москвы лидируют по числу незаконных стоянок большегрузов.

В середине апреля на сайте ведомства появился раздел, куда жители могут пожаловаться на незаконные стоянки грузовиков в их районах.

За достаточно короткий промежуток времени жители прислали большое количество жалоб на незаконные стоянки грузовиков по разным адресам.

По каждой жалобе сотрудники департамента транспорта совместно с ГИБДД проведут проверочные рейды.

Кроме того, как сообщалось ранее, в Москве могут запретить грузовикам останавливаться на дороге для погрузочно-разгрузочных работ, если рядом есть специальная стоянка площадью не менее 150 метров.