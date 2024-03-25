Центр Саратова закроют для электросамокатов с 1 апреля

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Запрет на езду на электросамокатах в центре Саратова введут с 1 апреля. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-служба мэрии города.

"До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)", – добавили там.

Такие знаки должны появиться на основных пешеходных улицах Саратова, включая проспект Петра Столыпина, набережную Космонавтов, от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, новую набережную, от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой улицы, а также на бульварах на улицах Астраханской и Рахова.

Такой выбор, по словам мэра Лады Мокроусовой, был связан с теми улицами, где электросамокаты могут создавать угрозу для пешеходов.

Ранее в ряде столичных фирм по прокату электросамокатов заявили, что сезон начнется при наступлении постоянной плюсовой температуры. Также основными критериями прокатчики назвали отсутствие на дорогах гололеда и снега.