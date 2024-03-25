25 марта, 17:17Транспорт
Центр Саратова закроют для электросамокатов с 1 апреля
Фото: 123RF/miljanzivkovic
Запрет на езду на электросамокатах в центре Саратова введут с 1 апреля. Об этом в своем телеграм-канале написала пресс-служба мэрии города.
"До 1 апреля в Саратове будут установлены знаки, регулирующие движение средств индивидуальной мобильности (СИМ)", – добавили там.
Такие знаки должны появиться на основных пешеходных улицах Саратова, включая проспект Петра Столыпина, набережную Космонавтов, от Обуховского переулка до Бабушкиного взвоза, новую набережную, от Бабушкиного взвоза до 2-й Садовой улицы, а также на бульварах на улицах Астраханской и Рахова.
Такой выбор, по словам мэра Лады Мокроусовой, был связан с теми улицами, где электросамокаты могут создавать угрозу для пешеходов.
Ранее в ряде столичных фирм по прокату электросамокатов заявили, что сезон начнется при наступлении постоянной плюсовой температуры. Также основными критериями прокатчики назвали отсутствие на дорогах гололеда и снега.
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