Дополнительные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом запустят с 25 марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 25 марта по 25 апреля между Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщается на сайте Октябрьской железной дороги.

"Для обеспечения перевозки пассажиров Северо-Западный филиал АО "ФПК" назначает дополнительные поезда в сообщении Санкт-Петербург – Москва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что дополнительные поезда Москва – Санкт-Петербург назначены на 25, 30 и 31 марта, а также на 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15 и 22 апреля. Кроме того, из Санкт-Петербурга в столицу дополнительные поезда отправятся 27 и 28 марта, а также 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 18 и 25 апреля.

Ранее сообщалось, что поезд Allegro, курсирующий между Хельсинки и Санкт-Петербургом, перестанет выполнять рейсы с 28 марта. Министр управления госсобственностью Финляндии Тютти Туппурайнен отметила, что причиной для отмены поезда стала его нецелесообразность.