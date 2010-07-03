На станции метро "Киевская" протестируют новую навигацию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Указатели с цветовыми индикаторами веток и их наименованиями начали тестировать на станции "Киевская" Арбатско-Покровской линии метро, рассказал Агентству "Москва" первый замглавы метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Направляющие указатели подскажут пассажирам, в какую сторону следует двигаться, чтобы попасть на "Киевскую" Кольцевой или Арбатско-Покровской линии", – заявил он, уточнив, что также обновлены макеты в направляющих лайтбоксах и в переходах со станций "Киевская" Филевской и Кольцевой веток.

Текст в лайтбоксах увеличен на 16%. В новых указателях названия станций написаны как на русском, так и на английском языках. Изменения внесены по предложениям пассажиров.

Ранее на Сокольнической линии метро запустили два новых поезда "Москва-2019" из восьми вагонов. По словам Сергея Собянина, в ближайшее время на красной ветке пустят еще 10 таких составов.