Водитель скорой помощи из Балашихи объявил войну дворовым автохамам

Водитель скорой помощи из Балашихи Алексей Лукойленко решил "заклеймить" автохамов, которые блокируют въезд во дворы. На лобовых стеклах таких машин он оставляет стикеры с посланиями "Из-за меня не смогла проехать скорая". Так он пытается воззвать к совести автомобилистов, передает телеканал Москва 24.

Судя кадрам из соцсетей, между медиками и их пациентами постоянно встают чужие автомобили. Во время споров водители теряют терпение, а врачи − драгоценные минуты, которые так нужны для спасения жизни. Еще хуже, когда машину просто бросили поперек двора.

По словам медиков, порой добраться до нужного дома попросту невозможно из-за неправильно припаркованных машин. В таких случаях пациента, которому нужна госпитализация, приходится нести к скорой на носилках.

"Тут постоянно люди ставят, я то что крайний, что ли?!" − возмущается один из нарушителей. Это классическая отговорка, пояснил глава движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов. "Пока нет неотвратимости наказаний, мы так и будем с этим сталкиваться", − подчеркнул он. Некоторые даже предлагают дать спецтранспорту право таранить машины автохамов, хотя таран частной собственности едва ли могут узаконить.

Более безобидную акцию Алексея Лукойленко со стикерами движение "СтопХам" поддержало. Тем более что именно у них водитель скорой позаимствовал эту идею.

Руководство Лукойленко согласно, что проблему надо решать. "То, что он с этим борется, наверное, правильно делает. Я так считаю", − отметил глава центрального филиала Московской областной станции скорой медицинской помощи Андрей Зинин. По его словам, "основная проблема городов, которые ближе к Москве, − это дворы". "Парковки так сделаны, что очень мало места: встречная машина едет, и все, не могут разъехаться", − пояснил Зимин.

Сами жители говорят, что им катастрофически не хватает парковочных мест. Получается, проблема не столько в людях, сколько в застройке подмосковных городов. Как подчеркнул член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, "власть этой точечной застройкой сталкивает людей". "Я бы в первую очередь наклейки предложил клеить на лоб тем, кто это согласовал", − заявил депутат.



Ни Балашиху, ни Люберцы сейчас не перестроить. А расширив санкции против водителей, парковку не расширить тоже не получится. Простого решения нет, поэтому пока водители скорой помощи делают, что могут.