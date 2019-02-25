Несколько пригородных поездов задерживаются на Ярославском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько пригородных поездов задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Об этом говорится в сообщении ЦППК в Twitter.

"По техническим причинам на Ярославском направлении МЖД в пути задержано несколько пригородных поездов. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание. Приносим извинения за доставленные неудобства", – говорится в сообщении.

❗️По техническим причинам на Ярославском направлении МЖД в пути задержано несколько пригородных поездов. Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить опоздание. Приносим извинения за доставленные неудобства. #up — ЦППК (@centralppk) 25 февраля 2019 г.



Как сообщили в пресс-службе МЖД, опоздание вызвано незапланированной остановкой грузового состава на перегоне Сергиев Посад – Хотьково. На место остановки отправлен вспомогательный локомотив, с помощью которого грузовой поезд продолжит движение.