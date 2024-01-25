Ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Сочи

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный аэропорт Сочи временно остановил прием авиарейсов. Об этом со ссылкой на справочную службу аэропорта сообщает ТАСС.

"Аэропорт на данный момент не принимает рейсы", – заявили в справочной службе.

В Росавиации сообщили, что ограничения в работе аэропорта были введены с 23:13 по московскому времени в ночь на четверг, 25 января. Там пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее стало известно, что во Внуково 18 января с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После согласования с госкорпорацией по организации воздушного движения с 12:00 авиагавань начала работу на прием воздушных судов, а с 12:30 возобновлен и выпуск самолетов.



Аэропорт Внуково временно закрывали для полетов