01:56Транспорт
Ограничения на прилет и вылет введены в аэропорту Сочи
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Международный аэропорт Сочи временно остановил прием авиарейсов. Об этом со ссылкой на справочную службу аэропорта сообщает ТАСС.
"Аэропорт на данный момент не принимает рейсы", – заявили в справочной службе.
В Росавиации сообщили, что ограничения в работе аэропорта были введены с 23:13 по московскому времени в ночь на четверг, 25 января. Там пояснили, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ранее стало известно, что во Внуково 18 января с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После согласования с госкорпорацией по организации воздушного движения с 12:00 авиагавань начала работу на прием воздушных судов, а с 12:30 возобновлен и выпуск самолетов.
Аэропорт Внуково временно закрывали для полетов
Читайте также