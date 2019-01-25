Средняя зарплата машиниста поезда в столичном метро превысила 111 тысяч рублей

Средняя заработная плата машиниста поезда в столичной подземки в 2018 году превысила 111 тысяч руб, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказал замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.
Он добавил, что средняя зарплата работников метро в том же году составила свыше 71 тысяч рублей. Штат сотрудников подземки по итогам года вырос на 7 процентов и достиг 56 тысяч человек.
40 процентов сотрудников – это женщины. "40 процентов сотрудников метрополитена – женщины, и мы этим гордимся", – подчеркнул Ковалев. Он отметил, что женщины занимают в подземке разные должности, но не могут работать машинистами электропоезда по федеральному законодательству.
В ноябре метрополитен открыл контактный центр для тех, кто хочет устроиться на работу в столичную подземку. Центр работает в депо "Лихоборы" с 8:00 до 20:00. За информацией о вакансиях в московском метро можно обратиться и по телефону: +7 (495) 622-02-01
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.