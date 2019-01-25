Средняя зарплата машиниста поезда в столичном метро превысила 111 тысяч рублей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Средняя заработная плата машиниста поезда в столичной подземки в 2018 году превысила 111 тысяч руб, сообщает Агентство "Москва". Об этом рассказал замначальника метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Он добавил, что средняя зарплата работников метро в том же году составила свыше 71 тысяч рублей. Штат сотрудников подземки по итогам года вырос на 7 процентов и достиг 56 тысяч человек.

40 процентов сотрудников – это женщины. "40 процентов сотрудников метрополитена – женщины, и мы этим гордимся", – подчеркнул Ковалев. Он отметил, что женщины занимают в подземке разные должности, но не могут работать машинистами электропоезда по федеральному законодательству.

В ноябре метрополитен открыл контактный центр для тех, кто хочет устроиться на работу в столичную подземку. Центр работает в депо "Лихоборы" с 8:00 до 20:00. За информацией о вакансиях в московском метро можно обратиться и по телефону: +7 (495) 622-02-01