Фото: портал Москва 24/Яроцкий Владимир

Перегон между станциями "Шереметьевская" и "Ржевская" построят к 2020 году. Соответствующий проект был разработан ​Москомархитектурой. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Общая протяженность проектируемого участка составляет 4,5 километра. Он соединит две новые станции метро – "Шереметьевскую" и "Ржевскую", дизайн-концепции которых были разработаны в ходе открытого архитектурного конкурса, проведенного при поддержке Москомархитектуры и мэра Москвы Сергея Собянина", – сказал он.

Станция "Шереметьевская" находится рядом с 3-м проездом Марьиной Рощи, между Октябрьской улицей и 2-ой улицей Марьиной Рощи. Проект предполагает один наземный вестибюль и пересадочные устройства со станцией "Марьина Роща".

Станция "Ржевская" на Рижской площади проектируется с двумя подземными вестибюлями, пересадочными устройствами со станцией "Рижская" и выходами к проспекту Мира, улице Сущевский Вал, Рижскому вокзалу, железнодорожным платформам "Рижская" Октябрьской железной дороги.

Ранее в сентябре заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин назвал сроки открытия новых станций и планы до 2021 года.

Станции стартового участка Третьего пересадочного контура метро – "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр" – откроют для пассажиров до конца года.

К этому времени завершится и строительство на новом участке Люблинско-Дмитровской линии от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Движение на этом сегменте планируют запустить в начале 2018 года.

В высокой степени готовности находится новая конечная станция Замоскворецкой линии – "Ховрино".

Подробнее о новых станция читайте в материале портала Москва 24.