Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве 25 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве в субботу, 25 октября, предупредила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Мероприятие будет организовано для профилактики правонарушений среди курьеров, уточнили в ведомстве.

Также пресс-служба напомнила, что ГИБДД регулярно проводит аналогичные рейды и инспекции, целью которых является проверка соблюдения ПДД среди сотрудников доставки и остальных участников дорожного движения.

"Такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций", – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее заммэра Максим Ликсутов указывал, что за 15 лет число ДТП в Москве сократилось на 30%. Также снизилось число погибших и раненых (66% и 33% соответственно).

Вице-мэр также подчеркивал, что столица лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах. Этого удалось добиться благодаря усилиям Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который постоянно работает над улучшением дорожной ситуации в городе.