Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 октября, 11:27

Транспорт

Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве 25 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве в субботу, 25 октября, предупредила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Мероприятие будет организовано для профилактики правонарушений среди курьеров, уточнили в ведомстве.

Также пресс-служба напомнила, что ГИБДД регулярно проводит аналогичные рейды и инспекции, целью которых является проверка соблюдения ПДД среди сотрудников доставки и остальных участников дорожного движения.

"Такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций", – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Ранее заммэра Максим Ликсутов указывал, что за 15 лет число ДТП в Москве сократилось на 30%. Также снизилось число погибших и раненых (66% и 33% соответственно).

Вице-мэр также подчеркивал, что столица лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах. Этого удалось добиться благодаря усилиям Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который постоянно работает над улучшением дорожной ситуации в городе.

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

Читайте также


транспортгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика