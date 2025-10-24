24 октября, 11:27Транспорт
Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве 25 октября
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Рейд "Велокурьер" пройдет в Москве в субботу, 25 октября, предупредила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Мероприятие будет организовано для профилактики правонарушений среди курьеров, уточнили в ведомстве.
Также пресс-служба напомнила, что ГИБДД регулярно проводит аналогичные рейды и инспекции, целью которых является проверка соблюдения ПДД среди сотрудников доставки и остальных участников дорожного движения.
"Такие меры необходимы для поддержания порядка на дорогах и предотвращения аварийных ситуаций", – подчеркнули в Госавтоинспекции.
Ранее заммэра Максим Ликсутов указывал, что за 15 лет число ДТП в Москве сократилось на 30%. Также снизилось число погибших и раненых (66% и 33% соответственно).
Вице-мэр также подчеркивал, что столица лидирует в рейтинге регионов России по безопасности на дорогах. Этого удалось добиться благодаря усилиям Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который постоянно работает над улучшением дорожной ситуации в городе.
