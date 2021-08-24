В Госдуме предложили изменить требования к тонировке автомобилей

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России могут изменить требования к тонировке автомобилей. Об этом сообщает газета "Известия".
Утверждается, что в Госдуме предложили снизить требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%. С соответствующей инициативой выступил председатель комитета нижней палаты парламента по труду Ярослав Нилов.
Политик рассказал, что направил обращения вице-премьеру Марату Хуснуллину, а также главам МВД и Минтранса. Он объяснил, что причиной для появления инициативы стали жаркие погодные условия в стране, а также несправедливые штрафы в отношении водителей.
Нилов подчеркнул, что имеет множество обращений граждан, которые получили штрафы за якобы нарушение ГОСТа 5727-88, согласно которому светопропускание ветровых стекол не должно быть менее 75%, а остальных – не менее 70%.
"Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения", – сообщил депутат.
В документе Нилов также утверждает, что на некоторых автомобилях с завода уровень тонировки может составить 70–72%.
"Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно", – заключил политик.
Ранее Минтранс подготовил новый проект поправок к правилам дорожного движения. Как сообщали СМИ, в документе предлагается изменить правила контроля тонировки в автомобилях и снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75 до 70%.
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