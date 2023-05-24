Движение по Крымскому мосту открыли после учений

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Крымский мост вновь открылся для движения транспорта после учений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Упрдор "Тамань".

"Движение по Крымскому мосту восстановлено в 11:00", – сказали в учреждении, отметив, что очередей на подъездах к транспортному объекту нет.

Мост временно закрыли для транспорта утром 24 мая. Как объяснял глава Крыма Сергей Аксенов, это было связано с проведением поблизости учений.

