Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, движение по мосту восстановят через несколько часов.

"Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации", – написал губернатор.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты запустили движение по второму железнодорожному пути Крымского моста.

Он отметил, что власти запустили движение с опережением графика. По его словам, специалисты произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

